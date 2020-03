Coronavirus, altra giornata nerissima: 969 morti, è record

Il professor Rezza, a capo dell'Istituto Superiore di Sanità, aveva cercato di far trapelare un po' di ottimismo: la curva dei contagi, diceva, dal 20 marzo sta scendendo, anche se è troppo presto per parlare di vera inversione di tendenza. Però a leggere i numeri della Protezione civile diventa difficile mantenere i nervi saldi. I morti oggi sono 969, il numero più alto registrato dall'inizio dell'epidemia. I contagi calano un po', è vero, diminuendo di circa 100 unità rispetto a ieri e arrivando a 4.401 e portando il totale di infettati a 66.414. Ma anche i guariti sono in calo, 589. Dall'arrivo del Coronavirus nel nostro Paese i decessi sono stati 9.134, mentre i guariti sono 10.950. Qualche notizia un poco positiva arriva dai ricoveri ospedalieri: in terapia intensiva sono 3.720, in aumento di 120 persone rispetto a 24 ore fa. In totale, dal 20 febbraio, i casi sono 86.498.