Coronavirus, tornano a crescere i contagi (+4.492)

Dopo quattro giorni di costante calo, tornano le brutte notizie sul fronte del Coronavirus. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.492, esattamente 1.000 in più rispetto a ieri. Tantissimi. Sono attualmente 62.013 i positivi in Italia. Un piccolo miglioramento arriva sul fronte dei decessi, 21 in meno rispetto a ieri ma ancora troppi: 662, per un totale di 8.165 morti dall'inizio dell'epidemia. Con i 999 guariti di oggi, infine, coloro che hanno superato il Covid-19 superano per la prima volta i 10.000, per la precisione 10.361.