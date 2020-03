Coronavirus, cresce la fiducia nel Premier e nei governatori del Nord

ROMA (ITALPRESS) - Negli ultimi dieci giorni, in piena emergenza coronavirus, il livello di fiducia nel premier Giuseppe Conte e' aumentato di quasi 5 punti percentuali, raggiungendo il consenso di quasi la meta' dei cittadini. E' quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research. A livello locale, l'operato dei Governatori di Regione e' apprezzato soprattutto nel nord del nostro Paese, quindi nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus, con punte del 70% nel Nord Est. Visto il momento particolarmente delicato, oltre il 70% degli intervistati e' favorevole a una moratoria che sospenda il pagamento delle tasse per tutto il 2020. Opinione trasversalmente condivisa, da nord a sud del Paese, con picchi al Centro e nelle Isole, che coincidono con le zone in cui si registra una minor fiducia nei Governatori di Regione. LA FIDUCIA DI PREMIER E GOVERNO Giuseppe Conte 48,1% (26 marzo) 43,4% (13 marzo) +4,7% Governo Conte Bis 37,1% (26 marzo) 35,6% (13 marzo) +1,5% LA FIDUCIA NEI GOVERNATORI DI REGIONE - Per aree geografiche - Nord Ovest 54,0% Nord Est 70,1% Centro 24,3% Sud 50,2% Isole 25,6% Dati Euromedia Research - Realizzato il 25/03/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS). abr/com 26-Mar-20 15:31