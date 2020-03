Sintomi febbrili per Borrelli, lascia la sede della Protezione Civile

ROMA (ITALPRESS) - Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento. "A causa di questa lieve indisposizione a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus delle ore 18 e' sospesa - si legge in una nota -. Il Dipartimento della Protezione Civile, continuera' a garantire la massima operativita' e, anche per il tramite dell'Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull'emergenza in atto". L'aggiornamento dei dati di dettaglio sul monitoraggio sanitario in Italia, verra' fornito attraverso un comunicato stampa che sara' diffuso alle ore 18. (ITALPRESS). sat/com 25-Mar-20 16:09