Malago' "Su Tokyo2020 una decisione eccellente in tempi record"

ROMA (ITALPRESS) - "E' una decisione eccellente e peraltro e' stata presa a tempo record tenendo presente gli interessi che ci sono in ballo. Pensate soltanto ai diritti televisivi, agli sponsor, alle prenotazioni, al budget, al villaggio olimpico con appartamenti gia' acquistati e pagati da altri soggetti privati". In diretta sulla pagina Instagram di Valentina Marchei, il presidente del Coni Giovanni Malago' plaude all'annuncio del Cio di rinviare i Giochi di Tokyo al 2021. "Immaginate le complicazioni che ci sono nella gestione di tutto questo, ma la scelta e' stata presa a quattro mani dal presidente del Cio e dal Governo giapponese", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano, che poi tiene a precisare: "Leggendo il comunicato ufficiale si apprende che i Giochi Olimpici si terranno entro l'estate del 2021. Non e' detto che inizieranno il 24 luglio 2021, a un anno di distanza esatto dalle date previste quest'anno. Magari potrebbero svolgersi un po' prima. Non mi chiedete quando perche' non lo sa nessuno ancora, neanche il Cio e il Governo giapponese. Le federazioni hanno gia' scritto tutte che si adegueranno alla data di partenza dell'Olimpiade, cosi' hanno fatto anche l'atletica leggera e il nuoto. Io credo che sara' scelta la data di Tokyo e le Olimpiadi comanderanno a cascata su tutto il resto del calendario internazionale". (ITALPRESS). spf/gm/red 24-Mar-20 19:09