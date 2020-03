Jessen si scusa "Coronavirus siesta per italiani? Ho sbagliato"

LONDRA (ITALPRESS) - Christian Jessen, medico noto per essere il conduttore di Malattie Imbarazzanti, in onda in Italia su Real Time, si scusa con un post sui social dopo che il 13 marzo scorso aveva detto che il coronavirus era solo "una scusa per gli italiani per fare la siesta". "Per quanto riguarda i miei commenti sull'epidemia di coronavirus in tutto il mondo e la situazione dell'Italia - afferma - volevo dirvi che ho davvero sbagliato. In realta' volevo solo cercare di alleviare il panico che si stava generando ma, col senno di poi, riconosco che il mio commento spiritoso e' stato indelicato e devo scusarmi per la rabbia che ho provocato. Capisco perche' e' stato considerato offensivo e spero di riuscire a farmi perdonare in futuro". (ITALPRESS). mgg/red 24-Mar-20 19:58