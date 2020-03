Giuffrè Francis Lefebvre al fianco dei professionisti

Con l’obiettivo di fornire un sostegno ai professionisti in questa fase impegnativa per l’intero sistema Paese, Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell’editoria professionale nelle aree legale e fiscale, lancia l’iniziativa “Uniti per l’Italia” che comprende una serie di azioni di carattere informativo, formativo e solidale.

Per mantenere costantemente aggiornati i professionisti sulle novità normative legate all'emergenza del Coronavirus, Giuffré Francis Lefebvre ha deciso di regalare ai professionisti legali e fiscali italiani l’abbonamento al Quotidiano di Informazione Giuridica Diritto e Giustizia e agli altri 10 portali tematici di approfondimento delle diverse aree del diritto. L’abbonamento è attivabile subito a questo link ed è valido fino al 31 maggiO.

La storica Casa Editrice ha inoltre creato una sezione di informazione dedicata al coronavirus su Diritto e Giustizia, con analisi, commenti e letture ragionate sulle principali news legate all’epidemia e ai numerosi decreti emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Questo permetterà ai professionisti di avere sempre accesso a notizie aggiornate e verificate, commentate e illustrate dagli autori di Giuffrè Francis Lefebvre, tra i più autorevoli e competenti nell’area legale e fiscale in Italia.

Inoltre, intercettando un bisogno diffuso di approfondimento e conoscenza rispetto alle nuove norme entrate in vigore nelle ultime settimane, a partire da venerdì 20 marzo, Giuffrè Francis Lefebvre organizza una serie di webinar formativi e gratuiti su temi di stretta attualità e di grande importanza per l’attività professionale di esperti legali e fiscali. Tra gli argomenti che verranno trattati: il DPCM del 14 marzo, le misure per il contenimento del contagio del Coronavirus, gli strumenti previsti dal governo a favore di imprese e lavoratori (smart-working, assenze dal lavoro, ammortizzatori sociali, etc.), l’attività professionale tra le mura domestiche. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai webinar, è possibile consultare il link.

I webinar formativi gratuiti e l’abbonamento gratuito ai portali di informazione si inseriscono all’interno di una più ampia campagna che vuole rispondere in maniera efficace all’esigenza di professionisti legali e fiscali di non fermarsi, nonostante la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze, di continuare ad aggiornarsi e a studiare. Giuffré Francis Lefebvre ha quindi previsto anche uno sconto del 15% su tutti i volumi, promozioni speciali su molti volumi selezionati, il 30% di sconto sull'offerta formativa e sconti sui servizi.

Infine, per ogni acquisto di volumi superiore a 50 euro, l’editore s’impegna a donare 5 euro agli ospedali Sacco e Spallanzani. Questo contributo andrà a sommarsi alla donazione di 10.000 euro complessivi che Giuffrè Francis Lefebvre ha deciso nei confronti dei due ospedali: un piccolo gesto di solidarietà per supportare chi si sta impegnando con tutte le proprie risorse per la salvaguardia della salute altrui, esprimendo appieno la vocazione della professione medica.

“Anche in un momento inedito come questo, siamo vicini ai professionisti che continuano il loro lavoro: studiano, preparano cause, affrontano temi e problemi della loro operatività quotidiana”, ha commentato Stefano Garisto, Direttore Generale di Giuffrè Francis Lefebvre. “Con queste iniziative, vogliamo far sentire la nostra vicinanza e dare un segno tangibile del nostro sostegno sia ai nostri clienti sia agli eroi del Sistema Sanitario Nazionale che stanno combattendo per tutti noi”.