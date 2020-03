Covid, Economy Group attiva un’assicurazione per tutto il personale

Da sempre mettiamo al centro del nostro impegno le persone, a partire da chi, in Economy Group, lavora ogni giorno con passione.

In un momento particolarmente difficile per tutta la nostra comunità locale e nazionale, abbiamo voluto rendere ancora più concreto questo impegno, attivando per tutti i dipendenti e collaboratori del nostro Gruppo una polizza assicurativa che si attiva in caso di ricovero ospedaliero a causa del COVID-19.

La polizza scelta fornisce indennità e assistenza nei 14 giorni successivi alle dimissioni dall’ospedale, mettendo a disposizione prestazioni quali l’invio di un medico a casa, il trasporto in ambulanza, la consegna della spesa a casa, l’eventuale aiuto domestico ed altro ancora.

Un gesto per sentirsi parte di un impegno collettivo a superare le difficoltà.