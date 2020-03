Coronavirus, un altro calo nel numero dei contagi: +3.780

Qualcosa, forse, inizia a muoversi in senso positivo. Il bollettino della Protezione Civile certifica 3.780 nuovi casi (200 in meno rispetto a ieri e oltre 1.000 rispetto a sabato). Il totale dei contagiati da Coronavirus in questo momento in Italia è di 50.418, di cui olte il 50% (26.522) in isolamento domiciliare e 3.204 in terapia intesniva (6% del complessivo). Calano purtroppo i guariti, che si attestano a quota 408, 7.423 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono in calo per il secondo giorno consecutivo, ma sono ancora moltissimi: 602 in un solo giorno, per un complessivo di 7.325. In totale, dal 20 febbraio a oggi sono 65.166 le persone entrate in contatto con il Covid-19.