La Fondazione RF Kennedy promuove raccolta fondi per la Protezione...

ROMA (ITALPRESS) - "Pochi avranno la grandezza necessaria a piegare la storia, ma ciascuno di noi puo' operare per modificare una minuscola parte degli eventi e tutte queste azioni formeranno la storia di questa generazione". Robert Francis Kennedy - Cape Town 1966 - "Ripple of Hope" (L'onda della Speranza). Oggi, in Italia, quell'onda di speranza e' rappresentata da tutte quelle persone schierate in prima linea contro un nemico tanto insidioso, quanto invisibile, il Covid-19: sono medici, infermiere ed infermieri, forze dell'ordine, i militari gli addetti alle pulizie e alle sanificazioni, ma anche le lavoratrici ed i lavoratori di tanti comparti e i volontari. Tutti Impegnati in una guerra senza sosta per fermare il contagio. "Tutti insieme possiamo aiutare la Protezione Civile che coordina le operazioni a rifornire gli ospedali dei materiali di cui c'e' bisogno e dare una speranza ai piu' deboli": per questo il Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha deciso di organizzare una raccolta fondi per questa iniziativa. "Aiutaci ad aiutare. Aiutiamoci a riabbracciarci come Robert Kennedy abbraccio' la folla proprio nel mese di marzo di un lontano ma vicino 1968", si sottolinea dalla fondazione, I fondi raccolti saranno destinati a progetti prioritari per la protezione civile, un rendiconto dettagliato sara' pubblicato sul sito www.rfkitalia.org e sui canali social. (ITALPRESS). abr/com 22-Mar-20 15:23