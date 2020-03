Coronavirus, nessun altro caso positivo alla Juve

TORINO (ITALPRESS) - Non ci sono altri giocatori positivi alla Juventus. I tamponi sono stati fatti ad un numero ristretto di persone, e non a tutti i 121 dipendenti bianconeri in isolamento volontario dopo la positivita' di Daniele Rugani. A svolgere l'esame sono state tutte quelle persone che sono state ritenute evidentemente piu' a rischio di contagio. Al momento la societa' non e' in attesa di altri tamponi, e sono stati comunicati tutti i positivi rilevati, quindi i soli Blaise Matuidi e Paulo Dybala, oltre a Rugani. Cristiano Ronaldo, come noto, si trova a Madeira da prima che fosse fatto il tampone su Rugani, quindi non entra nel novero. (ITALPRESS). jp/glb/red 22-Mar-20 15:55