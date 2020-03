Coronavirus, calano i nuovi contagi (3.957). Guariti in 952

Il bollettino della Protezione Civile sembra indurre a un minimo e tiepidissimo ottimismo. In un giorno si è registrata la guarigione di 952 persone, per un totale di 7.024 pazienti guariti. I nuvi casi sono 3.957, in calo rispetto a ieri, che porta il complessivo di malati in Italia a 46.638. Di questi, oltre 23.700 sono in isolamento domiciliare, mentre 3.000 sono in terapia intensiva, il 6% dei pazienti. Una percentuale, quest'ultima, che si sta riducendo giorno dopo giorno. Durante la settimana che sta per concludersi, infatti, erano circa il 10%.

Bisogna però registrare un alto numero di morti anche oggi, seppur in lieve discesa rispetto a ieri. Sono 651 i decessi registrati, per un totale di 6.723 dall'inizio dell'epidemia. Dal 20 febbraio scorso sono 60.085. L'ulteriore stretta annunciata dal Governo Conte nella notte dovrebbe consentire di verificare l'efficacia delle precedenti misure e accelerare i tempi di riduzione dei contagi. O almeno, questa è la speranza.