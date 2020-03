Amministratori delegatiin missione per la vita

Un’esperienza che merita attenzione è quella che il suo promotore, Giordano Fatali, fondatore dell’associazioni di direttori delle risorse umane Hrc Community, ha battezzato “Ceo for life”. Un gruppo di a.d. di aziende importanti o importantissime che desiderino «contribuire con la loro visione a realizzare una coesistenza felice e fruttifera fra business e sostenibilità, promuovendo la dignità e il rispetto della vita in tutti gli ambiti: produttivi, tecnologici, sociali, istituzionali, media», spiega il promotore, «e si diano la missione di costruire un amplificatore delle iniziative di responsabilità sociale al fine di creare relazioni generative di sinergie, innovazioni e visioni positive sul futuro della vita ed ottenere al contempo un importante incremento di efficacia e di Roi». Già: il Roi. Se il Santo al quale le giornate di Assisi sono intitolate respinse la ricchezza in radice e rischiò l’espulsione dal consesso civile prima di esservi riammesso come un santo da un Papa illuminato, nella vita dell’economia reale quotidiana occorre conseguire l’indispensabile sostenibilità economica. «Il nostro obiettivo», prosegue Fatali, «è promuovere i progetti per la vita, già attivi o da lanciare, che i nostri Ceo perseguono. Con una serie di incontri sul territorio che li promuoveranno e diffonderanno in diversi ambiti, dalla diversity & inclusion all’intelligenza artificiale, dalle politiche per i giovani, all’ambiente all’ energia, alla mobilità integrata, alla ricerca in ambito medico-scientifico al futuro del lavoro».