Coronavirus, altra giornata nera: +4.670 nuovi casi, 627 morti

Altra giornata nerissima per nuovi contagi e decessi. Il numero uno della Protezione Civile, Angelo Borrelli, annuncia che i casi registrati tra il 19 e il 20 marzo sono 4.670, per un totale di 37.860 persone che in questo momento hanno a che fare con il Covid-19. Notizia positiva: continua ad aumentare il numero di persone che viene tenuta in isolamento domiciliare con sintomi lievi o nulli: 19.185, oltre la metà. I pazienti in terapia intensiva sono 2.655, il 7% del totale, in aumento di 180 unità da ieri.

La notizia pessima riguarda il numero di decessi: sono 627 in un solo giorno, un record nerissimo. Dall'inizio dell'epidemia sono oltre 4.000 (per la precisione, 4.032) i morti con (o per?) Coronavirus. Un sospiro di sollievo sul fronte dei guariti: 689 in più rispetto al giorno prima, per un totale di 5.129. In soli tre giorni, dunque, oltre 2.100 persone sono state dichiarate libere dal Covid-19.

Infine, una nota sulle disposizioni delle istituzioni: dopo una lunga giornata in cui si è cercato di capire se chiudere - o meno - i supermercati nel weekend, regioni e governo hanno deciso di lasciarli aperti per non ingenerare un effetto panico che avrebbe portato soltanto ulteriori assembramenti. Basterà per ridurre l'infezione? Si vedrà nei prossimi giorni.