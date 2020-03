Se il servizio è pubblico ma il business è privato

"Abbiamo bisogno di infrastrutture moderne e sicure, e gli investimenti pubblici, soprattutto in questo settore, generano occupazione e aiutano la crescita del Paese”, dice Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è già molto che un ministro parli con competenza e buona fede: “Abbiamo sbloccato opere per 9,6 miliardi di euro”, aggiunge. “In tutte le regioni del Sud e nelle isole saranno effettuati 255 interventi per nuove opere o il completamento di opere da in corso, per un totale di circa 16 miliardi”.

Numeri importanti e impegni precisi, esposti in una recente audizione al Senato. Ed è veramente cruciale, per il Paese, che il settore della logistica – soprattutto sostenibile – delle infrastrutture e dei trasporti si sblocchi. Con gli investimenti pubblici, naturalmente, ma anche e in certi casi soprattutto con una ridefinizione delle regole e delle assurde impasse, come Alitalia e ora anche Air Italy, che appunto bloccano intere aree del Paese.

Alla paralisi generale, indubbiamente aggravata (indotta no, perché già c’era) dalla presenza nel governo di una forza negazionista sui lavori pubblici come i Cinquestelle, si sono aggiunte le crisi aziendali. Quella mai risolta di Alitalia, e da poche settimane quella di Air italy, drammatica però perché a brevissimo termine, se non gestita, priverà la Sardegna del grosso dei suoi collegamenti aerei: “Una follia. Costruita nei minimi dettagli da una classe politica incapace e inetta, da un management societario totalmente inadeguato, figlio di giochetti perversi che appartengono più al gossip che alla gestione di una compagnia aerea”: è il commento che ne fa Mauro Pili (nella foto), leader di Unidos, il movimenti politico cui ha dato vita per tornare al centro della progettualità in Sardegna: “Il tracollo di Air Italy è la nefasta conclusione di una gestione spregiudicata e scellerata messa in campo da soggetti ben individuati e individuabili”. Il drammatico stallo di Air Italy, oltre a gettare nel panico i 1500 dipendenti che rischiano il posto, riconferma la sbalorditiva mancanza di visione di tanti, se non tutti, coloro che dovrebbero presidiare gli ottimali collegamenti delle isole maggiori con il continente, e in particolare della Sardegna.

Già: perché il disastro Air Italy va a sommarsi alla surreale vicenda della crisi Moby Tirrenia, il gruppo controllato dall’armatore Vincenzo Onorato che ha visto il suo debito declassato da S&P al gradino “SD”, che indica il default selettivo, dopo che Moby ha deciso di differire i pagamenti sui suoi 300 milioni di euro di bond in scadenza nel 2023, sui 200 milioni di ulteriori prestiti in essere e sulle linee revolving da 60 milioni di euro con scadenza 2012 che ora vengono valutate “D”. Un disastro finanziario già finito sotto i riflettori del Tribunale di Milano che, pur respingendo l’istanza di fallimento presentata dai bondholder, ha perentoriamente invitato la società a trattare il concordato.

Ebbene, di fronte a un’insolvenza conclamata e ad un’imminente scadenza della convenzione – peraltro contestatissima da anni per una serie di inadempienze non solo finanziarie al contratto da parte dell’armatore – tra la Tirrenia e lo Stato, c’è stato addirittura chi ha proposto di prorogarla! Una sorta di premio alla mala-gestio. Surreale: “La convenzione dello Stato con Cin-Tirrenia va rescissa e non prorogata; chiunque nel governo dovesse perseguire, favorire o indurre alla proroga dell’illegittima e illegale convenzione deve essere perseguito penalmente. Si tratterebbe di un illecito favoreggiamento e arricchimento ingiustificato e ingiustificabile di una società privata”dice Pili. “Lo Stato aveva 8 anni per pianificare, predisporre e gestire la nuova continuità territoriale, e non l’ha fatto; arrivare all’ultimo momento per poi decidere una proroga significa aver palesemente perseguito il favoreggiamento della ex Tirrenia e di Onorato. Questa ipotesi non deve nemmeno essere presa in considerazione”.

Coerentemente Pili, che ha raccolto sino ad oggi quasi 64.000 firme certificate contro la convenzione con Tirrenia-Moby, ha presentato un formale esposto alla Procura della Repubblica di Roma e ha trasmesso una segnalazione all’Autorità nazionale Anticorruzione. Tra le altre cose, nell’esposto Pili scrive che “affermare, come ha fatto il vice presidente della Moby Alessandro Onorato, che si prevede una proroga dei termini della concessione costituisce già di per se un’ipotesi di reato sulla quale si chiede all’Ill.ma Procura di valutare l’eventuale dolo nelle affermazioni riportate nel Piano ed, eventualmente, su quali presupposti tali scenari sono stati posti in modo così rilevante alla base di un Progetto di fusione così delicato e complesso”. Affermazioni aperturiste per una proroga della convenzione sono state anche attribuite, pur dopo un pronunciamento totalmente contrario dell’Autorità garante per la concorrenza per una proroga della Convenzione stessa, sono state anche attribuite dai sindacati alla dottoressa Di Matteo, vice capo di gabinetto del Ministro dei trasporti, con la quale si sarebbe sostenuta la certezza della proroga: secondo Pili, un’altra ipotesi di reato.

In questo scenario, Moby Spa ha predisposto di fondere per incorporazione la Moby, e nel documento di fusione è chiarito che la convenzione è “in essere per il periodo 2012-2020 con termine nel luglio 2020” ma nel contempo dà per acquisita una proroga rilevante della convenzione. E dunque?

Dunque le cronache politiche e giudiziarie si sono incaricate, negli ultimi mesi, di ricomporre uno scenario in cui il gruppo Onorato ha certosinamente lavorato a un network di supporti politici. Non pago di aver finanziato ben sei edizioni della Leopolda di Matteo Renzi ha commissionato attività importanti alla Casaleggio Associati, l’azienda di comunicazione retta da Davide Casaleggio, per molti versi riconosciuto stratega del Movimento Cinquestelle.

In materia di convenzioni statali con compagnie di navigazione private la Commissione europea si è chiaramente pronunciata e sostiene l’adozione di un modello “più ampio di oneri di servizio pubblico che riguardi tutte le compagnie marittime, nessuna esclusa”. Non deve esserci più, dunque, un’unica compagnia che incassa i contributi per agevolare il cosiddetto diritto di continuità territoriale dei residenti isolani.

I soldi che lo Stato spende per ridurre i prezzi dei biglietti – il che peraltro nel caso Moby-Tirrenia non accade più, essendo i più alti in assoluto – e garantire una fitta rete di collegamenti, anche in stagioni e orari poco richiesti, dovrebbero andare dunque direttamente ai passeggeri, lasciandoli liberi di scegliere la compagnia con la quale viaggiare. È il modello adottato dalla Spagna per i collegamenti “in modalità servizio pubblico” con le sue isole maggiori.

L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di evitare nuovi monopoli sulle rotte da e per la Sardegna e in generale sulla nuova continuità territoriale; non vuole nuove gare, non vuole nuove esclusive, non crede né propugna la “clausola sociale” per il riassorbimento del personale espulso da una compagnia a fine convenzione da parte della compagnia subentrante. Niente di tutto questo. “Basta un decreto – conclude Pili - che faccia scattare dal 20 luglio prossimo la continuità territoriale con il contributo di riequilibrio per tutti i passeggeri e per le merci. Basta monopoli, sì ad una continuità territoriale dove il passeggero è centrale nel sistema del servizio pubblico”.