Oklahoma City Thunder, Gallinari e compagni negativi al Covid-19

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Danilo Gallinari e compagni tutti negativi al coronavirus. Ad annunciarlo Oklahoma City Thunder, franchigia Nba nella quale milita il Gallo e che lo scorso 11 marzo avrebbe dovuto giocare contro Utah Jazz, la squadra di Rudy Gobert, primo giocatore Nba risultato positivo al Covid-19. Il match non fu giocato e il francese non era presente alla Chesapeake Energy Arena. I Thunder fanno sapere che continueranno a "lavorare in coordinamento con i medici del team, i funzionari della sanita' pubblica e gli esperti in malattie infettive, concentrandosi sulla salute e sulla sicurezza di tutti". Inoltre il club ci tiene a sottolineare di non aver "utilizzato risorse statali, scegliendo un percorso alternativo per testare il proprio personale". Oklahoma City ha postato il link del comunicato su Twitter e tra i retweet c'e' anche quello di Danilo Gallinari. (ITALPRESS). ari/gm/red 19-Mar-20 11:08