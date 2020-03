Escludere l’invalsi ritornando alle idee del ‘68 per marciare compatti... Verso il disastro

Leggo che Nicola Fratoianni, deputato di Leu, e Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione, sono esultanti per il fatto che il parlamento abbia approvato un emendamento che esclude i risultati dei test Invalsi del curriculum scolastico. La responsabilità per questo vero crimine nei confronti dei giovani e del futuro del paese è del Ministero dell’Educazione, quindi dell’intero governo e, cosa ancor più grave, del parlamento. Questo ritorno alle idee del ‘68, come se in tutti questi anni non avessimo imparato nulla, è un segnale pericoloso, ma certo non l’unico, della grave decadenza nella quale siamo precipitati. I nostri governanti sembrano non rendersi conto che con questo tipo di decisioni escludono il paese dal consesso internazionale, relegandolo in un ghetto di ignoranza e di ottusità. Con questa decisione siamo usciti dall’Europa senza saperlo e senza neppure l’aiuto di Matteo Salvini.

Gli italiani di oggi hanno paura della competizione e non aspirano a migliorare

È incomprensibile come ancora oggi si possa pensare che le nuove generazioni si sviluppino in termini professionali, culturali e umani senza un’adeguata istruzione che può solo ottenersi, oltre che con un sistema scolastico funzionante e moderno, con una misurazione obiettiva dei progressi conseguiti nello studio e una comparazione obiettiva dei nostri risultati con quelli degli altri paesi, che funga da orientamento al Ministero dell’Istruzione ed al governo per provvedere ad adeguare il nostro sistema scolastico alle esigenze dei tempi e alla pressione competitiva alla quale siamo tutti esposti, destinata ad aumentare. Che cosa è successo per renderci così timorosi della competizione, così timidi dell’accettare le sfide della modernità? Io ho il ricordo di un’altra Italia, che pur nella tensione tra modelli alternativi era capace di misurarsi con i problemi e desiderosa di migliorare le condizioni di vita e di convivenza. Per questo, confesso, faccio fatica a riconoscermi nell’Italia di oggi. Mi prende l’angoscia quando vedo che più della metà dei miei concittadini, quindi le persone che conosciamo, quelle con cui ci vediamo sul lavoro o al circolo e che tacciono, votano per la Lega o per il Movimento 5 Stelle o per i sogni nostalgici dei Fratelli d’Italia. Riflettiamo: il Movimento 5 Stelle, che pareva addirittura prendere la maggioranza del parlamento e guidare il paese, è un movimento fondato da un comico che ha trascinato le folle pronunciando parolacce all’indirizzo delle classi dirigenti, che probabilmente meritavano critiche più serie. Con un accordo innaturale con la Lega sono riusciti a mandare al governo un gruppo di persone ignoranti e incompetenti che ci ha reso ridicoli non solo a livello europeo. Proprio la Lega, guidata da Matteo Salvini senza un’opposizione interna percepibile, è diventata un partito nazionale con l’obiettivo di formare il prossimo governo a capo di un centro destra affaticato, condizionato dai fascisti di Fratelli d’Italia che nessuno prenderebbe sul serio se non per disperazione. Chi vota per la Lega oggi, motivato da sondaggi che la danno vicina ad ottenere il potere, sono pronti ad affidare le sorti del paese ad una persona rozza, ignorante, volgare nei modi e sguaiata negli atteggiamenti, antieuropeo, anti Euro, xenofobo, antisemita, sopraffattore nelle dichiarazioni e negli atteggiamenti. Di questo abbiamo bisogno? Di battere i pugni sul tavolo, di dare voce in ogni occasione ai nostri complessi di inferiorità senza ottenere nulla se non il compianto di chi può permettersi un sereno giudizio? Ma non basta. In un agghiacciante articolo pubblicato dal Corriere della Sera, un professore universitario di nome Scurati attribuisce gli evidenti segni di disfacimento dell’Università italiana, che arricchisce di qualche elemento inedito, alla complessità burocratica delle misurazioni di performance di docenti e allievi, suggerendo come rimedio un ritorno ai bei tempi antichi. Forse il Corriere della Sera, pubblicando queste strampalate idiozie ha voluto bilanciare gli eccessi meritocratici dei pregevoli contributi di Roger Abravanel, venendo meno alla sua funzione istituzionale.

I piccoli partiti esistono solo come forma di ricatto per ottenere qualche vantaggio

La miriade di partitini nati dalla frantumazione dei grandi partiti tradizionali non meritano neppure di essere nominati, se non per dire che formazioni dell’uno o del 2% esistono esclusivamente come forma di ricatto per ottenere qualche vantaggio per la loro clientela, senza dare alcun vero contributo alla soluzione dei gravi problemi del nostro paese. Chi può infatti seriamente pensare che i termini di prescrizione dei processi penali siano un serio problema per i cittadini italiani? Tale da meritare l’assorbimento di tutte le forze di governo e di opposizione in un insensato turbinio di discussioni? Del vero problema non parla nessuno: quali sono le misure da prendere urgentemente, non solo per ridurre la scandalosa durata dei processi, ma anche per ridare alla giustizia penale dignità e rispetto, con giudici capaci, seri e onesti. Si può pensare una riforma della giustizia penale senza una valutazione vincolante dell’operato dei magistrati? Questo sembra essere troppo difficile. Il titolo, “L’Italia in marcia”, non dice in quale direzione. Credetemi: se continuiamo così, andremo verso un disastro senza precedenti.