Coronavirus, nuove restrizioni in Emilia Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) - Nuove restrizioni in Emilia-Romagna per quanto riguarda luoghi di aggregazione come parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone. Lo prevede l'ordinanza firmata nella serata del 18 marzo dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, varata per contrastare con ancora maggiore decisione la diffusione del coronavirus. L'obiettivo e' sempre quello di ridurre i contatti tra le persone, principale veicolo di trasmissione del virus. Il provvedimento vale in tutto il territorio regionale da oggi stesso fino al 3 aprile prossimo. In base all'ordinanza, vengono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. Viene poi limitato l'uso della bicicletta, consentito esclusivamente "per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche": quindi ragioni di lavoro, di salute o altre necessita', come ad esempio gli acquisti di generi alimentari. Identica limitazione per gli spostamenti a piedi. Un'unica deroga e' possibile: se la motivazione e' legata alla necessita' di praticare attivita' motoria - come ad esempio una passeggiata per ragioni di salute, oppure l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche - si e' obbligati a restare in prossimita' della propria abitazione. Con l'ordinanza scattano altre prescrizioni. Si stabilisce infatti che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono collocati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e' consentita unicamente lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali. Se invece questi esercizi si trovano lungo le strade extraurbane secondarie, la loro apertura e' consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle 6 alle 18, dal lunedi' alla domenica. Non e' consentita, invece, la normale apertura per gli esercizi che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento collocate nei tratti stradali interni ai centri abitati. (ITALPRESS). sat/com 19-Mar-20 10:28