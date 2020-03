Coronavirus, decollano i nuovi contagi: +4.480

Tornano a crescere in maniera significativa i contagiati da Coronavirus: sono 4.480 in più in un solo giorno, il che porta il totale a 33.190 malati. Di questi, poco meno di 15.000 sono in isolamento domiciliare e 2.498 in terapia intensiva (l'8% del totale). I guariti sono 415, con il complessivo che arriva a 4.440. Ma preoccupano i morti, che crescoo di 427 unità in un solo giorno, ovvero 3.405 dall'inizio dell'epidemia. Da quando il 21 febbraio si è registrato il primo caso, sono 41.035 le persone entrate in contatto con il Covid-19.

Arriva da più parti la richiesta di un inasprimento delle restrizioni. Un primo passo è stato effettuato: il premier Conte e la ministra Azzolina hanno già dichiarato che la chiusura delle scuole verrà protratta anche oltre il 3 aprile. A questo punto rimane solo da capire, anche alla luce di un contagio che ha ripres a crescere, se non sia il caso di introdurre nuove norme. I trasporti verranno ridotti dell'85%, ma si profila all'orizzonte - oltre allo stop alle "corsette" - anche la restrizione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il resto del mondo fa i complimenti al nostro Paese, ma è una gran magra consolazione.