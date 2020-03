Coronavirus, strage in Lombardia: 319 morti in un giorno

L'ottima notizia è che i guariti, in un solo giorno, sono 1.084, che diventano 4.025 dall'inizio dell'emergenza. Lo dice il capo della Protezione Civile Borrelli ed è davvero un gran sollievo. La buona novella, se così si può chiamare, è che i contagi si stanno mantenendo stabili. Rispetto alla giornata di ieri sono stati registrati 2.648 positivi per un totale di 28.710 malati. Di questi, 12.090 sono in isolamento domiciliare e 2.257 (+197 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Il problema, però, sono anche i morti: un incremento di 475 unità in un solo giorno, per un complessivo di 2.978. In totale, sono 35.713 le persone che hanno contratto il Coronavirus.

Il problema più serio rimane però la Lombardia, da giorni epicentro dell'epidemia in Italia. Oltre la metà die nuovi contagi è avvenuto lì e, soprattutto, la stragrande maggioranza dei decessi: tra ieri e oggi sono morte 319 persone, con la provincia di Brescia divenuta ormai il principale focolaio d'Italia. Il governatore Fontana ha rivolto un accorato appello alla popolazione: «Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Amici io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' bisognerà cambiare il tono perché se non la capite con le buone bisogna essere un pò più aggressivi anche nel farvela capire. Non vi stiamo chiedendo un sacrificio così, ma per salvare delle vite umane. Ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri. Per adesso ve lo chiediamo con la consueta tranquillità ma, se si dovesse andare avanti, chiederemo al governo anche le maniere forti».

E proprio l'esecutivo, per bocca del ministro Spadafora, ha dovuto ricordare (evidentemente era necessario) che la corsetta all'aperto, in questo momento storico, non è esattamente un'idea da Premio Nobel. Se si dovesse continuare a vedere persone che corrono come se nulla fosse per le strade e i parchi delle città, potrebbe venire introdotto il divieto di attività sportiva.