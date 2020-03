Coronavirus, gia' destinati 3 milioni dei fondi donati da Reale Group

TORINO (ITALPRESS) - A seguito dello stanziamento comunicato lunedi' scorso dell'importo di 5 milioni di euro per l'emergenza Coronavirus COVID-19, nelle ultime ore Reale Group, grazie a una rete di partnership con Regione Piemonte e varie strutture sanitarie italiane, ha definito diversi progetti specifici su cui impegnarsi per un importo di 3,25 milioni. Con il primo milione di euro, Reale Group ha acquistato e donato agli ospedali piemontesi 30 letti di terapia intensiva (15 su Torino), 10 monitor multi-parametrici e apparecchiature mediche. "Desideriamo ringraziare Reale Group per aver scelto di scendere in campo e sostenere i nostri territori in un momento cosi' difficile e complesso - sottolineano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'Assessore Regionale alla Sanita' Luigi Genesio Icardi - E grazie a tutti coloro che, con la loro generosita', stanno dimostrando che la solidarieta' e' piu' forte e contagiosa di qualsiasi virus". Il secondo milione di euro e' stato destinato alla regione maggiormente colpita e a Milano, Fondazione Humanitas per la Ricerca sono andati 50 ventilatori polmonari per le strutture ospedaliere: Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Humanitas Mater Domini di Castellanza. "In un momento molto difficile per il nostro Paese ringraziamo Reale Group per questo importante aiuto offerto ai professionisti della sanita' impegnati senza sosta nelle Terapie Intensive, nelle degenze e nei Pronto Soccorso", commenta Ivan Colombo, amministratore delegato Gruppo Humanitas. Il terzo milione di euro e' stato donato alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, per l'acquisto di macchinari in grado di velocizzare la diagnosi da Coronavirus COVID-19 dei pazienti in attesa al pronto soccorso, riducendo cosi' drasticamente il rischio di contagio. Una somma di 250.000 euro e' stata destinata all'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di eccellenza infettivologico del Sud Italia, al quale sono stati forniti strumenti per la gestione dell'emergenza, nonche' materiali medici necessari in questo frangente. (ITALPRESS). jp/sat/red 18-Mar-20 15:23