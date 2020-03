Aifi, Cipolletta: "Questa crisi non assomiglia a nessuna del passato"

Di seguito il messaggio del Presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta. Per vedere il video, clicca qui

Cari colleghi,

stiamo affrontando eventi che non conosciamo affatto e che si ripercuotono sulle nostre vite e sull’economia in modo eccezionale. Questa crisi non assomiglia a nessun’altra del passato. In questo momento è essenziale pensare alla nostra sicurezza, a quella dei nostri collaboratori, a quella delle persone che lavorano nelle aziende di cui abbiamo una responsabilità. Per questo, la prima raccomandazione che mi sento in dovere di fare è quella di rispettare alla lettera le indicazioni che le autorità preposte stanno impartendo, per far si che questa drammatica situazione sia superata al più presto. Nel contempo, è nostro dovere proseguire il nostro impegno professionale, pur rispettando, come detto, le indicazioni delle autorità.

E il nostro impegno è, lo dico senza retorica, anche un impegno per la Nazione e per la sua economia che versa in una situazione drammatica. I dati del PIL di quest’anno rischiano di essere molto brutti. Il primo trimestre dell’anno ha funzionato normalmente in termini di produzione solo per un mese. Se anche il secondo trimestre sarà simile al primo (come sembra possibile nella migliore delle ipotesi, ossia che tutto termini a maggio), pur immaginando un qualche recupero nel terzo trimestre e una vera ripresa nel quarto, il PIL del 2020 sarà del 3-4% sotto a quello del 2019. Non c’è da spaventarsi quando vedremo cifre di questo tipo. Sono eventi eccezionali. È come se il 2020 ci sarà stato solo per metà. Infatti non è da escludere che in questo caso il rimbalzo del 2021 possa essere anch’esso sorprendente, con un aumento del 5%, quale mai abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni. Se riusciamo a mantenere in vita le imprese, si può recuperare. Ecco, appunto, mantenere in vita le imprese.

Qui abbiamo qualche responsabilità anche noi che gestiamo imprese per conto degli investitori che ci hanno affidato le loro risorse per investirle nelle PMI. È una sfida importante perché da questa crisi la nostra industria può uscirne come quella che ha difeso risparmio e attività produttiva, o viceversa può uscirne come quella che ha contribuito ad affossarla. Non voglio essere drammatico, ma si tratta anche da parte nostra di tenere saldi i nervi. Quello che serve ora a molte imprese che si troveranno a perdere quote significative di fatturato, è un sostegno finanziario per superare questa fase e rimettersi al lavoro quando tutto sarà passato. Non sta a me indicare quali strumenti siano più adatti, caso per caso. Voi lo sapete bene, perché conoscete le imprese in cui avete investito e i mezzi finanziari di cui disponete eventualmente per sostenerle.

Ma dovete anche e soprattutto ben sfruttare le misure che il Governo ha approntato proprio per favorire la tesoreria delle imprese ed impedire il loro fallimento. L’AIFI sarà al vostro fianco cercando di darvi tutte le informazioni necessarie in questo momento, interpretando i testi delle misure del governo e guidandovi la dove ci saranno passaggi necessari da fare. È nostro dovere utilizzare tutti i mezzi per evitare il fallimento di imprese che si trovassero in difficoltà di liquidità. Intanto abbiamo lavorato con le autorità e con altre associazioni per un rinvio di tutti i termini di comunicazione di dati e di procedure che sono in scadenza in queste settimane. Anche le assemblee delle società potranno essere rinviate fino alla fine di giugno. Il private capital avrà sicuramente delle ripercussioni in funzione delle aziende in portafoglio, ma essendo operatori di lungo periodo abbiamo più tempo per aiutare le imprese a recuperare valore.

Per le imprese possiamo essere un partner prezioso. Se sapremo superare bene questo periodo, accresceremo la nostra reputazione e costituiremo anche un forte baluardo per la difesa del risparmio che ci è stato affidato. Vale la pena di tentare tutto il possibile. Data la volatilità dei mercati, gli investitori avranno la possibilità di capire che asset “pazienti” possono essere una buona opportunità di investimento e, quindi, questo potrà favorire la raccolta nel prossimo futuro. Questa crisi sta portando anche cambiamenti rilevanti che rimarranno. Da un lato si sta rivalutando il settore pubblico e tutte le attività connesse con i servizi collettivi, a cominciare dalla sanità. Questi sono settori dove anche molte imprese private operano e possono costituire punti di eccellenza su cui convogliare risorse e impegni. In secondo luogo avremo un approfondimento dell’uso delle tecnologie nei processi di lavoro e di gestione aziendale.

Lo sviluppo dello Smart Working ne risulterà accelerato e questo comporterà modifiche organizzative, ma anche nuovi servizi e nuove modalità di proporre servizi. Quindi nuove imprese, specie nuove start-up innovative. Qui c’è anche un nuovo spazio per il Venture Capital. Di questo, anche di questo dovremo parlare tra di noi, una volta superata questa orribile congiuntura, perché, come diceva Rossella O’Hara in Via col Vento, “Domani è un altro giorno”.