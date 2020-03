Coronavirus, siamo vicini al picco massimo?

Continuano a crescere ma non in modo esponenziale i contagi da Coronavirus nel nostro Paese. Se gli esperti concordano che il picco non è ancora arrivato (ma ci stiamo avvicinando) bisogna guardare con tiepidissimo ottimismo al nuovo numero di contagi: 2.989. Tanti, ovviamente, ma non esponenzialmente in aumento rispetto ai giorni scorsi. Attualmente i malati sono 26.062, che si vanno a sommare ai 2.941 guariti (oggi, purtroppo, solo 192) e soprattutto ai 2.503 morti (oggi ancora 345 persone hanno perso la vita). Il totale è di 31.506 dall'inizio dell'epidemia.

Un ultimo dato riguarda il numero di pazienti positivi in base alla loro dislocazione. 11.108 (oltre il 42%) sono in isolamento domiciliare con scarsi o nulli sintomi. 2.060 sono invece in terapia intensiva (l'8% del totale). I restanti pazienti sono in ospedale ma con sintomi non così gravi da necessitare un ausilio alla respirazione.

Contestualmente alla consueta conferenza stampa della Protezione Civile, l'Aifa (l'Agenzia del Farmaco) ha annunciato nuove sperimentazione di farmaci. Anche in questo caso, non rimane che incrociare le dita.