Coronavirus, nuovo modello per l'autodichiarazione

ROMA (ITALPRESS) - E' online sul sito del ministero dell'Interno il nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti che contiene una nuova voce: l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del Dpcm 8 marzo 2020 che reca un "divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covi-19". Il nuovo modello - spiega il Viminale - prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identita'. (ITALPRESS). ads/com 17-Mar-20 15:42