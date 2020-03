Villarosa (Mef): "Mezzo miliardo di garanzie creditizie alle imprese" (AUDIO)

“Abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per costituire un fondo a copertura delle garanzie che lo Stato, tramite la Cassa depositi e prestiti, presta alle banche che finanzieranno la liquidità delle imprese”: l’importante chiarimento lo fornisce a Economymag Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero dell’Economia, che ha seguito in particolare, nel lavoro sul decreto Cura Italia, il versante del “Supporto alla liquidità delle imprese”, come lo definisce la slide riepilogativa diffusa dal ministero. “Il limite della garanzia riguarderà l’80% dei prestiti con garanzia di prima perdita, e la Cassa – prosegue Villarosa, che ha anche concesso a Economymag una dichiarazione vocale linkata a questo articolo – potrà concedere questa garanzia tanto alle banche che ad altri intermediari finanziari”.

Ma quali categorie di imprese saranno ammesse a quest’agevolazione?

Contiamo di ammetterne quante più possibile, l’ideale sarebbe tutte, ma la cosa sarà precisata da un decreto d ho che verrà emesso di concerto tra Mef e Ministero dello sviluppo economico.

In realtà ammetteremo all’agevolazione tutte imprese, ma ci sarà decreto di concerto con Mise.

Parliamo dei ristori e delle sospensioni di corsi per le imprese che perderanno fatturato: cosa ci può precisare?

Tutti parlano di ristori necessari, ed è comprensibile, ma nessuno può ancora dettagliatamente stimare le proprie perdite, e se le stimasse oggi sarebbe comunque troppo presto. Ecco perché all’articolo 56 del decreto abbiamo previsto che si possano individuare anche i settori più esposti. Intanto, abbiamo disposto la sospensione sopra i due milioni solo per alcuni settori, quelli chiaramente molto colpiti: teatri, cinema, turistiche, bar e ristoranti.

Ma l’idea di far comunque rientrare entro l’anno dei versamenti sospesi non è controproducente? Si espone comunque le aziende alla stessa pressione finanziaria, sull’esercizio in corso.

E’ una prima norma, è chiaro che se l’emergenza durerà, si andrà oltre. E poi occorre distinguere tra le varie tipologie di sospensioni e rinvii. Valutando naturalmente in ogni caso l’impatto economico.

Sulle partite Iva ha sorpreso il vincolo ai 10 mila euro di fatturato 2019 per l’erogazione dei 600 euro…

No, questo è un equivoco nato da una bozza prematura del provvedimento. In poche parole: abbiamo valutato in che modo intervenire a sostegno delle partite Iva e ci siamo convinti che la strada migliore sia agire attraverso le Casse di categoria. Abbiano pensato a un fondo che sarà finanziato per 300 milioni dal governo e per 300 dalle Casse con cui saranno sostenuti tutti i liberi professionisti ed anche le partite Iva non ordinistiche. Nella norma relativa all’ampliamento da 2,5 a 5 milioni di euto del plafond finanziabile per ogni singola impresa richiedente dl fondo di garanzia per le Pmi del Mediocredito abbiamo previsto anche un finaziamento a vista riservato alle partite Iva individuali e ai liberi professionisti erogabile dalle banche fino a 3000 euro per le piccole forniture.

Il senso complessivo del decreto?

E’ solo il primo decreto, come è stato detto sin dal principio. Ed è intervenuto d’urgenza innanzutto sul sostegno alla spesa sanitaria e alla Protezione civile, per poi intervenire sulla liquidità e sulle prime sospensioni. Il secondo passo sarà un decreto sulla crescita, che sarà anche l’occasione per verificare cosa c’è da aggiungere e da levare e come sarà possibile rimborsare le perdite dovute alla crisi: va considerato che il decreto di ieri è una legge di bilancio scritta in sei giorni anziché in due mesi. Altri provvedimenti arriveranno.