Rugani "Sto bene, ne usciremo tutti piu' forti"

TORINO (ITALPRESS) - "Sto bene, voglio tranquillizzare tutti". Lo ha detto Daniele Rugani in un intervento telefonico durante la trasmissione di JTV, 'A casa con la Juve', alla quale ha partecipato a distanza anche la collega della squadra femminile, Martina Rosucci. Isolato in quarantena al J Hotel, dove si trova da quando gli e' stata diagnosticata la positivita' al coronavirus COVID-19, il difensore ha raccontato come sta vivendo questo periodo: "Sto bene, voglio tranquillizzare tutti - ha detto -. In realta' sono sempre stato abbastanza bene. Non ho avuto i sintomi purtroppo gravi di cui si legge sui social, mi ritengo fortunato, e' stata una bella botta perche' sono stato il primo nel nostro ambiente. Al di la' di questo sono sempre stato bene e spero sia servito a sensibilizzare tutti, anche quelli che non avevano capito la gravita' del problema". Il giocatore ha poi aggiunto: "E' stata una botta, c'e' stato un boom mediatico fortissimo. In pochissimi minuti mi hanno scritto tantissime persone e ne approfitto per ringraziarle tutte. Superero' anche questa, la supereremo tutti e spero ne usciremo tutti piu' forti. Spero si possa ripartire al massimo". Interpellato dagli utenti che via web gli hanno chiesto quale fosse stato il giocatore che piu' lo aveva influenzato in carriera, il numero 24 bianconero ha spiegato: "Nonostante sia sempre stato centrocampista o difensore, io ho sempre comprato tutti gli anni la maglia di Del Piero essendo juventino. C'entrava poco con il mio ruolo ma ci faceva sognare tutti". E sul momento piu' bello vissuto grazie al calcio e fuori dal campo, il lucchese ha raccontato: "Il momento piu' bello in campo penso sia stato il primo scudetto, la passerella sotto il pubblico dello Stadium che acclamava il mio nome e poi alzare la coppa sul palco. Nella vita non so, diciamo che le due cose sono abbastanza collegate". (ITALPRESS). ma/ari/gm/red 16-Mar-20 15:52