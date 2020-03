Giglio Group ottiene un milione di mascherine per la Liguria

Giglio Group S.p.A. – prima società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana, comunica di aver reperito 1 milione di mascherine (Mask KN95 with Breathing Valve – CE) per la Regione Liguria.

La Regione si è rivolta a Giglio Group perché in difficoltà nel recupero di mascherine. L’azienda, grazie alla sua piattaforma digitale in Cina, in meno di 24 ore è stata in grado di reperire il prodotto ed è pronta a fornirlo già a partire dalla settimana in corso.

In Cina Giglio Group conta su una struttura logistica nella Free Trade Zone di Shenzhen ed ha ottenuto dal Governo cinese l’ICP License che consente di poter operare sul web. La sua piattaforma è a disposizione di enti, aziende o Istituzioni che abbiano necessità analoghe nell’emergenza sanitaria Covid-19.

Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, in segno di vicinanza e solidarietà alla propria città, omaggerà 10.000 mascherine al personale sanitario genovese, grato per l’eroico lavoro svolto in questo drammatico momento.