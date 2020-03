Coronavirus, qualcosa si muove: rallentano i contagi, +2.470

Lo dice sottovoce, quasi senza voler farsi sentire, ma lo dice: «Il trend è in ribasso». Parole e musica di Angelo Borrelli, il volto della Protezione civile che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. E dunque: i nuovi contgi sono 2.470, meno di ieri e speriamo più di domani. Il totale degli infetti in questo momento in Italia è di 23.073, di cui oltre 10.100 in isolamento domestico con pochi o nessun sintomo. In terapia intensiva continua a esserci circa il 10% del totale, un dato che rimane invariato da giorni. Segno che gli interventi del governo stanno funzionando? Forse, ma mai come ora è importante non abbassare la guardia e restare a casa.

Anche perché i morti sono tanti: 349, 19 in meno di ieri, anche questo un dato da prendere con un pizzico di ottimismo. L'Italia che canta dai balconi, che sembra riuscire a rispettare - una volta tanto - le regole può riuscire a sconfiggere il Coronavirus. Ma il premier l'ha ribadito ancora questa mattina: il picco non è ancora arrivato, bisogna continuare a osservare scrupolosamente le regole. Speriamo che tutti lo facciano.