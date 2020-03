Smart working e pianificazione strategica, il webinar di 4 M.A.N.

Come può un business continuare a macinare profitti o quantomeno a limitare i danni nonostante la situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia? La risposta è solo una: smart working e pianificazione strategica. È questa la soluzione della 4 M.A.N. Consulting, azienda di consulenza, formazione e coaching, nata dalla decennale esperienza di Roberto Castaldo nell’affiancare imprenditori, aziende e professionisti nel miglioramento delle performance.

E proprio per supportare chi in questo momento sta vivendo conseguenze negative dal punto di vista professionale ed imprenditoriale, la 4 M.A.N. ha organizzato un webinar live il 16 marzo alle ore 14. Un webinar rivolto a chi in questo momento deve fronteggiare una situazione complessa e inaspettata, dovuta alle misure messe in atto per impedire la diffusione del Coronavirus, e che ha l’obiettivo di aiutare imprenditori e professionisti a trasformare l’emergenza in opportunità.

Si parlerà di come affrontare l’emergenza, di come ripensare il proprio business alla luce del nuovo contesto economico, di come modificare la propria strategia, di come pianificare le azioni da mettere in atto nei prossimi mesi e soprattutto di come gestire le attività in modalità smart working e lavoro a distanza.

Temi attuali e che necessitano di un approfondimento soprattutto per coloro che non erano preparati ad affrontare una situazione di emergenza di questa portata. Per reagire insieme a ciò che sta accadendo, nell’attesa che tutto torni alla normalità.