Coronavirus, Trump negativo al test

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e' risultato negativo al test per il Covid-19. Lo ha reso noto il suo medico, Sean P. Conley, secondo quanto riferiscono i media Usa. L'inquilino della Casa Bianca si era sottoposto al test venerdi' sera. Nello scorso fine settimana aveva cenato in un suo resort in Florida con una delegazione di Stato brasiliana, di cui faceva parte un membro dello staff del presidente Jair Bolsonaro poi risultato positivo al coronavirus. Anche lo stesso Bolsonaro si e' poi sottoposto al test ed e' risultato negativo. Il vicepresidente Usa Mike Pence intanto ha annunciato l'estensione a Regno Unito e Irlanda dello stop ai viaggi da e per gli Stati Uniti, gia' deciso nei giorni scorsi per il resto d'Europa. (ITALPRESS). sat/red 15-Mar-20 08:50