Coronavirus, in Lombardia 13272 positivi e 4898 ricoverati

MILANO (ITALPRESS) - "I casi positivi di coronavirus in Lombardia sono arrivati a 13.272, quindi 1.587 in piu' rispetto a ieri. Sono ricoverate in ospedale non in terapia intensiva 4.898 persone, 602 in piu' rispetto a ieri". Lo ha detto, nel corso dell'ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus, l'assessore al Welfare di Regione lombardia, Giulio Gallera. "I dati evidenziano una crescita costante, non esponenziale", ha sottolineato Gallera, che ha aggiunto: "E questo e' un elemento che ci deve rafforzare nella convinzione di continuare la nostra battaglia. Forse, rispetto ai modelli matematici studiati dagli esperti evidenziavano, in assenza di misure forti, crescite esponenziali. Oggi la crescita e' invece costante". "Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia e' aumentato da ieri solo di 25, arrivando a 757 - ha reso noto l'Assessore -. Nei giorni precedenti, la media era stata piu' alta. Oggi il dato si e' ridotto, ma non dobbiamo cantare vittoria. I decessi invece sono tanti: siamo a 1.218, con 252 morti in piu' rispetto a ieri. Questi sono pero' dati che vanno letti e valutati su un trend settimanale. Per cui, se non possiamo cantare vittoria per il numero di terapie intensive, non dobbiamo nemmeno prendere come troppo negativo l'incremento dei decessi che ieri era piu' contenuto". (ITALPRESS). mig/vbo/r 15-Mar-20 18:50