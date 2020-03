Coronavirus, anche il fintech lancia una raccolta fondi

Il settore della finanza è da oggi in prima linea sulla piattaforma ​Fintech4life.it (​https://www.fintech4life.it/)​ per aiutare concretamente le zone maggiormente colpite nella difficile lotta contro il Corona Virus attraverso una raccolta ​fondi a favore di Cesvi,​ impegnata nel sostegno all’​Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII ​e nel sostegno alle fasce over 65 delle città di Bergamo e Milano attraverso l’aiuto domiciliare.

L’obiettivo? Aiutare a sconfiggere «COVID-19», la ​malattia respiratoria acuta causata da un nuovo tipo di coronavirus SARS-CoV2, evoluzione di quello identificato per la prima volta nella provincia cinese di Quangdong nel ​novembre 2002 che si diffuse in oltre 30 nazioni con un t​ asso di mortalità del 50% nelle persone sopra i 65 anni.​

«L’Italia intera si trova in questi giorni alle prese con ​una situazione senza precedenti​: l’emergenza Coronavirus si sta ripercuotendo in tutti i settori della comunità, includendo anche quello economico e finanziario. Ma ​ad essere più colpito è sicuramente il sistema sanitario nazionale​, che vede impegnati in prima linea migliaia di operatori» ​commentano i responsabili del portale di equity crowdfunding ​Opstart (h​ ttps://www.opstart.it/​), della piattaforma ​Ener2Crowd (h​ ttps://www.ener2crowd.com/)​ dedicata ai GreenVestor e dell’innovativo salvadanaio digitale ​Gimme5 by AcomeA (​https://www.acomea.it/​) che hanno deciso di offrire ad aziende e privati la possibilità di fornire il loro ​sostegno economico tramite un crowdfunding solidale​.

Come funziona la raccolta? ​Basta accedere alla piattaforma ​Fintech4life.it (h​ ttps://www.fintech4life.it/​) ed ​effettuare la donazione a favore di Cesvi, ​pagando con bonifico o carta di credito. I fondi raccolti verranno destinati a rafforzare la terapia intensivadell’O​ spedalePapaGiovanniXXIIIdiBergamoeperattivareunserviziodiaiuto domiciliare agli over 65 residenti nelle città di Bergamo e Milano.

La partecipazione può avvenire ​in forma anonima oppure pubblica e la somma devoluta viene trasmessa direttamente a ​Cesvi.​ ​Nessuna commissione viene trattenuta sugli importi raccolti e l’operazione avviene in ​totale sicurezza e trasparenza che ​Opstart​, -in quanto piattaforma di raccolta fondi autorizzata da Consob- è in grado di garantire.

«In questo momento drammatico, ​ognuno di noi sente il dovere di fare qualcosa.​ Tutti -cittadini, famiglie, aziende ed istituzioni- si stanno adoperando per contribuire in maniera attiva e concreta alla battaglia e contrastare nel modo più rapido ed efficace possibile l’emergenza in corso. ​Ora chiunque potrà aderire alla raccolta Opstart contro il Coronavirus,ancheversandosoltanto1euro​»​sottolineanoipromotoridiF​ intech4life.it​.