Coronavirus: 369 guariti e 2.853 nuovi contagi. Superata quota 20.000

Ci sono 2.853 nuovi casi, 369 guariti e 368 morti. L'Italia ha dunque superato quota 20.000 contagiati da Covid-19, che si vanno a sommare agli oltre 2.000 guariti (2.335) e ai 1.809 morti da inizio epidemia. Il quotidiano bollettino della Protezione Civile annota, inoltre, che il peso dei malati ricoverati in terapia intensiva è sempre stabile al 10% del complessivo. Un numero molto elevato, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario di alcune regioni.

La Lombardia, da questo punto di vista, è sicuramente il territorio più sotto pressione. L'assessore Gallera ha comunque voluto diffondere un messaggio di tiepida speranza: «Oggi in Lombardia abbiamo avuto 252 morti, sono 1.218 in totale. I positivi sono 13.272, più 1.587 - ha detto - i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c'è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45. Ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252».

«Le terapie intensive sono l'aspetto più delicato - ha continuato Gallera -, non l'unico perché ci sono ospedali che dopo 24 giorni sono davvero allo stremo e sono molto saturi». La buona notizia arriva dalle terapie intensive: «Siamo passati da 724 a 1.200 posti e si è recuperato un buon margine rispetto ai numeri che avevamo ieri, grazie alla grande capacità delle strutture che stanno dando risposte utilizzando tutto quello che hanno».