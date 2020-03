Pezzella positivo al coronavirus "Sintomi scomparsi"

FIRENZE (ITALPRESS) - "Come sapete, dopo gli esami effettuati in seguito a due giorni con alcuni sintomi, mi hanno confermato che ho il COVID-19. I sintomi sono scomparsi, ora sono a casa e sto seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club. Sicuramente questa sara' presto un'altra storia da raccontare. Abbiate cura della vostra salute e di chi vi e' vicino. Un abbraccio". Lo ha scritto su Instagram il difensore e capitano della Fiorentina, German Pezzella, uno dei giocatori viola, insieme a Vlahovic e Cutrone, positivo al coronavirus. (ITALPRESS). lc/ari/red 14-Mar-20 12:46