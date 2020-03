In Spagna esplodono i contagi. Sanchez: faremo come l'Italia

Avanza senza conoscere sosta l'epidemia di Covid-19. Se in Italia il bollettino della Protezione Civile è atteso per le 18, mentre i contagi aumentano di oltre 2.000 casi al giorno, l'Europa tutta e gli Stati Uniti si stanno rapidamente rendendo conto della gravità della situazione. Così, in Uk sono raddoppiati i morti in un solo giorno, arrivando a 21 dai 10 di ieri. Difficilmente questo farà cambiare idea al premier Boris Johnson e alla politica britannica tutta che si è schierata compatta con la scelta di Downing Street di evitare qualsiasi forma di contenimento. L'obiettivo - irreale? - è "infettare" volutamente il 60% della popolazione per ottenere l'immunità di gregge. Un tema dibattuto nella comunità scientifica, che accusa la Gran Bretagna di rischiare sulla pelle dei cittadini una strategia con troppe incognite, prima fra tutte quella che effettivamente si sviluppino anticorpi per questa infezione.

In Spagna la situazione è rapidamente evoluta tanto da indurre il premier Sanchez a dichiarare che verranno attuate misure analoghe a quelle dell'Italia. I contagi sono cresciuti di oltre 1.500 unità in un solo giorno, più della curva fatta registrare nel nostro Paese. Madrid desta particolari preoccupazioni perché i posti letto non sarebbero sufficienti a garantire il ricovero di tutti i positivi con sintomi moderati e gravi.

Negli Usa, infine, il presidente Trump ha dichiarato lo stato d'emergenza, con conseguente stanziamento di 50 miliardi di dollari a sostegno della popolazione. Un annuncio che ha fatto brindare Wall Street (che ha chiuso oltre il +9%) ma che mette a nudo le debolezze di un sistema sanitario inadeguato. Una stima catastrofica prevede un numero di morti negli Stati Uniti fino a 1,7 milioni se non verranno prese rapidamente adeguate contromisure.