Coronavirus, aumentano i nuovi casi (+2.795) ma anche i guariti (+527)

Il bollettino quotidiano emanato dalla Protezione Civile sui nuovi casi da Coronavirus è un ottimo spartiacque per decidere se stare dalla parte degli ottimisti o dei pessimisti. Dunque: se si fa parte del primo gruppo si saluta con malcelata soddisfazione il numero di guariti registrato tra ieri e oggi: 527 persone che portano il totale di poco sotto le 2.000 unità (1.966). Se invece si vuole essere pessimisti, tra il 13 e il 14 marzo sono stati evidenziati 2.795 nuovi contagi, che porta il totale dei positivi attualmente in Italia a 17.750. Di questi, 7.860 sono in isolamento domiciliare e 1.518 in terapia intensiva. Si tratta di un dato in continuità con quello dei giorni scorsi, con circa il 10% dei casi che necessita di cure particolarmente invasive.

Cala il numero dei decessi rispetto a ieri: 175 persone contro i 250. Il totale da quel 21 febbraio che ha stravolto la vita degli italiani è di 1.441. Tra cui bisogna annoverare, ad esempio, un operatore del 118 di 47 anni di Bergamo deceduto oggi. La situazione è ancora molto grave. Il numero uno della Protezione Civile, Borrelli, ha annunciato che in questo momento non si possono perdere energie dietro a polemiche sterili come quelle sulle mascherine o sulla costruzione dell'ospedale alla Fiera di Milano. E in effetti, non si riesce a dargli torto. Di fronte a un'emergenza senza precedenti serve soltanto essere uniti e compatti contro un nemico di cui non si conoscono ancora bene le peculiarità.