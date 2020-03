Usa, l’inflazione sale (prima del virus) e sorprende gli analisti

I nuovi dati Usa di mercoledì scorso, ancora precedenti all’impatto del coronavirus negli States, hanno mostrato il tasso di aumento dei prezzi di beni e servizi più rapido di quanto gli economisti avessero previsto a febbraio. I prezzi del mese scorso sono stati leggermente superiori alle aspettative degli analisti e del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E l'inflazione "di fondo" - che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, in quanto tendono a oscillare di mese in mese - ha raggiunto il suo tasso più alto da settembre, che a sua volta è stato il più alto dal 2008. Questo ha battuto sia le stime che l'obiettivo della banca centrale statunitense.

D'altra parte, il mese scorso i prezzi dell'energia sono stati inferiori del 2% rispetto a gennaio. Questo è probabilmente un riflesso del calo del prezzo del petrolio di quest'anno: il prezzo del barile era sceso anche prima del calo dei prezzi dell'Arabia Saudita di questa settimana, con previsioni di crescita economica globale in calo in parte da biasimare.

Il taglio dei tassi d'interesse della Federal Reserve statunitense della scorsa settimana dovrebbe liberare il contante dei consumatori rendendo i prestiti più economici (e quindi più attraenti) e risparmiando meno remunerativi. Questo potere d'acquisto aggiuntivo dovrebbe vedere aumentare la domanda di prodotti e servizi e anche i loro prezzi. Ma il prezzo del petrolio potrebbe compensare questa tendenza: è un componente chiave della plastica, che viene utilizzata in tutto, dalle scarpe da ginnastica ai giocattoli. E non importa il tasso d'interesse, i prezzi di questi prodotti - e di molti altri - rischiano di scendere se il prezzo del petrolio languisce.

Decine di industrie possono essere sotto pressione per stimolare la domanda dei consumatori tagliando i prezzi perché, per uno, il coronavirus sta perturbando tale domanda e, per un altro, un costo importante - il petrolio - è ora molto più economico. E se, per esempio, Nike, abbassa i prezzi, Adidas probabilmente seguirà l'esempio o rischierà di perderci. E sì, prezzi sempre più bassi sono un bene per il vostro bilancio bancario - ma alla fine potrebbero causare una temuta deflazione.