Parte "Celebrity Hunted", anche Totti fra i vip in gioco

ROMA (ITALPRESS) - Otto personaggi famosi, un team di esperti e 14 giorni durante i quali i vip dovranno con ogni mezzo rendersi invisibili, fuggire dai propri cacciatori e far perdere le loro tracce su tutto il territorio nazionale. Sono questi gli elementi principali di "Celebrity Hunted - Caccia all'uomo", la serie non-fiction italiana targata Amazon Original prodotta da EndemolShine Italy che da oggi sara' disponibile, con i primi tre episodi, in esclusiva su Amazon Prime Video. Le successive tre puntate, con l'episodio finale, saranno disponibili a partire dal 20 marzo. Gli otto vip in gioco sono l'ex capitano della Roma Francesco Totti, che per l'occasione si traveste da frate, e poi Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l'attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Intuito, strategia, capacita' logiche e tanto sangue freddo saranno le "armi" piu' importanti a disposizione dei protagonisti per sfuggire alla caccia serrata, mantenere l'anonimato e proseguire la loro fuga il piu' a lungo possibile. (ITALPRESS). glb/com 13-Mar-20 17:40