L’Onu rivela come la Corea del Nord elude le sanzioni

Un rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite, di prossima pubblicazione, fornisce maggiori dettagli su come la Corea del Nord sta eludendo con successo le sanzioni dell'Onu - esportando carbone, sabbia e petrolio alle aziende cinesi per raccogliere milioni per il suo programma nucleare, e importando beni di lusso per l'élite al potere, tra cui berline blindate, alcolici e macchinari robotici.

L'Onu ha fatto la sua indagine dopo che un articolo del luglio 2019 apparso sul New York Times descriveva come due berline blindate Mercedes sono state contrabbandate nel Nord attraverso una catena di fornitura che coinvolgeva numerosi Paesi. L'indagine del Times e la contemporanea ricerca del Center for Advanced Defense Studies, un gruppo no-profit di Washington che si occupa di reti di contrabbando, hanno rivelato come le merci occidentali di fascia alta si stavano facendo strada verso l'elite della Corea del Nord attraverso un complesso sistema di trasferimenti portuali, spedizioni segrete d'alto mare e società di copertura ombra. Immagini satellitari, dati di spedizione e ulteriori interviste con gli analisti hanno supportato le conclusioni degli esperti dell'Onu.

Il presidente Trump ha fatto della diplomazia con il leader supremo Kim Jong-un un'iniziativa di politica estera che ha portato a una strana "amicizia" con il dittatore nordcoreano. Ma la visione di Trump di se stesso come il consumato trafficante, capace di riuscire dove altri presidenti avevano fallito, si è sciolta dopo un deludente secondo vertice tra i due leader nel febbraio 2019.

Gli Usa hanno spinto l'Onu ad approvare cinque round di risoluzioni sanzionatorie contro la Corea del Nord dal 2016. Ma gli analisti dicono che la Cina e la Russia hanno indebolito le sanzioni e stanno favorendo il contrabbando illegale. Questo significa che la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro il Nord è tutt'altro che efficace, e i funzionari americani dicono che stanno perdendo quella che è la loro unica vera leva.