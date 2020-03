Ligabue compie 60 anni "Condivido un brindisi con tutti da casa"

ROMA (ITALPRESS) - "Grazie per gli auguri che mi avete fatto arrivare oggi per i miei 60 anni e che festeggio per forza di cosa qui in casa, ma festeggio. Condivido un brindisi con voi, un brindisi alla salute di tutti, teniamo botta". E' l'augurio per se' e i suoi fan in un video su facebook di Luciano Ligabue che oggi compie 60 anni. Per celebrare i 30 annitutto questo e non solo, il 12 settembre Ligabue sara' protagonista alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) con "30 anni in un giorno", l'attesissimo evento live in data unica che ha gia' registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti. A maggio partira' il tour europeo. (ITALPRESS). mgg/red 13-Mar-20 16:43