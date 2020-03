I blocchi alle frontiere possono mettere in crisi gli approvvigionamenti?

Austria, Slovenia e Croazia. Sono i tre Paesi che hanno deciso di chiudere le frontiere con il nostro Paese a causa del Coronavirus. Un provvedimento inusitato, che di fatto fa recitare il de profundis per Schengen, almeno per come siamo stati abituati a conoscerlo. Torneremo a circolare liberamente, ma intanto è tutto fermo. La domanda è: rischiamo di arrivare corti per gli approvvigionamenti di alcuni beni primari? O è un'eventualità ancora improbabile? C'è preoccupazione, com'è naturale che sia, tra le imprese del comparto trasporti, che temono un crollo di fatturati e l'impossibilità di consegnare le merci. In particolare, colpisce come provvedimenti di questo tipo siano stati presi in modo sostanzialmente autonomo dai singoli Paesi membri, senza che ci fosse una regia europea che garantisse e dipanasse possibili problemi.

Si tratta di un problema non di poco conto: siamo in palese contrasto con le libertà fondamentali della Unione e del testo basato sulla libera circolazione delle merci; libera circolazione delle persone; libera prestazione dei servizi; libera circolazione dei capitali. Principi che, ad oggi, sono disciplinati dal Trattato sul funzionamento della Unione Europea (“TFUE”), la cui inosservanza costituisce una violazione del diritto unionale stabilito nello stesso trattato.