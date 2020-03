Coronavirus, von der Leyen "pronti ad aiutare l'Italia"

BRUXELLES (ITALPRESS) - "Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, l'Europa e' pronta a dare massima flessibilita' sugli aiuti di Stato e all'interno del Patto di stabilita', ma ogni misura per essere efficace deve essere coordinata dall'Unione europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in conferenza stampa. "'Siamo tutti italiani', siamo pronti ad aiutare l'Italia per qualsiasi cosa necessaria, sappiamo che ha bisogno di aiuto. Vogliamo aiutare la gente, le autorita', perche' aiutare l Italia vuol dire aiutare l'Europa", ha aggiunto. "Siamo solo all'inizio di questa emergenza, ogni stato membro, deve assumersi le proprie responsabilita' per contrastare la diffusione del Coronavirus", ha poi sottolineato, assicurando che non ci sara' un "divieto generale di viaggio, misura che non e' stata valutata efficace dall'Oms e che un impatto sociale ed economico notevole". (ITALPRESS). ror/ads/red 13-Mar-20 14:43