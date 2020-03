Coronavirus, i dati aggiornati: +2.116 nuovi contagi

La Protezione Civile ha emesso il bollettino quotidiano con cui gli italiani hanno imparato a confrontarsi nelle ultime due settimane. Che cosa dicono i dati? Che l'emergenza c'è, è seria e che l'incremento è costante. Rispetto a ieri, ci sono 2.116 malati in più, un numero lievemente inferiore rispetto alla giornata del 12 marzo, quando il dato si era attestato a +2.214 nuovi casi. I morti però sono tanti, 250, in aumento di 62 unità rispetto a ieri. I guariti sono 181, che portano il complessivo a 1.439. I positivi in totale sono 14.955, di cui 6.201 in isolamento domiciliare, 7.426 ricoverati con sintomi e 1.328 in terapia intensiva. Quest'ultimo dato è particolarmente allarmante perché in crescita di quasi 200 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia, i malati sono 17.660, mentre i tamponi totali effettuati sono 97.488.