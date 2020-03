Coronavirus, da comparto farmaceutico e sindacati nuovo avviso comune

MILANO (ITALPRESS) - A seguito delle misure urgenti ed eccezionali previste dal Dpcm dell'11 marzo un nuovo Avviso comune, dopo quello sottoscritto lo scorso 2 marzo, e' stato condiviso da Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali dei settori chimico e farmaceutico. L'obiettivo e' agevolare una rapida ed efficace applicazione delle nuove misure funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, limitando contestualmente l'impatto negativo su trattamenti economici e occupazione. In assenza di condizioni per attivare gli strumenti forniti dalla legge o di necessita' del loro utilizzo esclusivo, al fine di evitare impatti negativi per i lavoratori in termini di trattamenti economici e occupazionali, per la prosecuzione della normale attivita' lavorativa, quando non sia possibile lo smart working, si potra' ricorrere in tempi rapidi a modifiche della distribuzione dell'orario settimanale utilizzando anche ferie, permessi, riposi e altri istituti contrattuali. Le parti, pur consapevoli degli sforzi che imprese e lavoratori stanno affrontando, tornano a sottolineare la necessita' di continuare a garantire la salute, la sicurezza dei lavoratori, la produzione e l'occupazione del settore; fermo restando l'auspicio che si realizzino quanto prima tutti gli annunciati interventi legislativi necessari per supportare imprese e lavoratori. (ITALPRESS). ads/com 13-Mar-20 14:35