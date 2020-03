Coronavirus, Cnel: contratti interinali contro la carenza di medici

"Una possibile soluzione al problema della carenza di personale medico-sanitario può rinvenirsi nell'assunzione con contratti di lavoro autonomo o di somministrazione, più che con il richiamo di personale in quiescenza". Lo ha affermato a proposito della carenza di organico negli ospedali il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel documento di Osservazioni e proposte, redatto, sentite le parti sociali, sul ddl A.S. 1746 di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'esame della V Commissione Bilancio del Senato. "L'emergenza Coronavirus deve essere affrontata tenendo conto di un orizzonte di lungo periodo, non soltanto attraverso l'introduzione di misure urgenti, che il Cnel condivide, intraprese durante la crisi epidemiologica. L'emergenza in corso mette in luce gli effetti drammatici di un processo di riduzione del finanziamento del sistema di investimenti pubblici durato molti anni e di una composizione della spesa pubblica inefficace", ha aggiunto Treu.