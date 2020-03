Uefa, martedi' 17 vertice per decidere sulle Coppe e su Euro2020

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha convocato una riunione in videoconferenza per martedi' 17 marzo, durante la quale verra' esaminata la situazione Coronavirus e affrontato il problema del calendario dei tornei, Europei del 2020 compresi. Almeno per il momento nessuna decisione sulle partite di Europa League in programma questa sera (gia' rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma), ne' per gli ultimi quarti di finale di Champions fissati per la prossima settimana con Juventus-Lione e Barcellona-Napoli tra queste. "Alla luce degli sviluppi in merito alla diffusione del Covid-19 in tutta Europa e delle notizie che arrivano dalle dall'Organizzazione mondiale della sanita', la Uefa - informa il governo di Nyon in un comunicato - ha invitato oggi i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli di amministrazione dell'European Club Association ed European League, e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alla riunione in videoconferenza di martedi' 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all'epidemia. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso Euro2020". (ITALPRESS). ari/gm/red 12-Mar-20 14:56