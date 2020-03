Covid-19, i numeri aggiornati: 2.214 nuovi casi, il totale arriva a 12.839

Il nuovo bollettino emesso dalla Protezione Civile è allarmante, inutile far finta di niente: sono 2.214 i nuovi casi rispetto a ieri, che porta il totale dei positivi attualmente a 12.839. 5.036 sono in isolamento domiciliare, 1.153 in terapia intensiva, 6.650 sono ricoverati con sintomi. I morti sono aumentati di 188 unità, e si sfonda quota mille (siamo 1.015 in totale). Di questi, il 98% aveva più di 68 anni e più dei due terzi aveva patologie pregresse.

Riparte, fortunatamente, anche la curva dei guariti che ieri si era un po' arrestata. Sono 213 in un giorno, per un totale di 1.258 complessivi.