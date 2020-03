Coronavirus. Rugani "Sto bene, invito tutti a rispettare le regole"

TORINO (ITALPRESS) - "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perche' questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie". Questo il tweet, nella notte, di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus e' risultato positivo al coronavirus. (ITALPRESS). ari/red 12-Mar-20 08:28