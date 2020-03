Coronavirus, tornano a salire i contagi. Ma per Borrelli è nella norma

Dunque il Covid-19 è una pandemia. Non che questo rappresenti una grande sorpresa, ma certo che ora che anche l'Oms lo ha certificato, bisognerà un giorno parlarne come si è fatto della spagnola o dell'asiatica: un virus che viaggia per il mondo e contro cui il nostro fisico non ha per ora sviluppato gli anticorpi. Questo significa, altresì, che ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel pieno rispetto della sovranità dei Paesi, potrà intervenire con specifiche task force come già fatto in Italia, Cina e Iran.

Anche perché nel nostro Paese i contagi continuano a salire in maniera preoccupante. Lo dice chiaramente il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che parla di 10.590 positivi, in aumento di 2.076 unità rispetto a ieri. Ma con una doverosa precisazione: che nel computo vanno conteggiati anche i circa 600 tamponi positivi lombardi che ieri non si era fatto a tempo a inserire nelle statistiche. Dunque il virus continua a crescere anche se, calcolatrice alla mano, la curva non sembra più così esponenziale, ma pare che si sia assestato su un ritmo (che deve comunque fare paura) di circa 1.300-1.500 contagi al giorno. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono 12.462 i malati. I guariti sono 41 in più rispetto a ieri, una notizia che non dovrebbe dare grande sollievo.

Preoccupa, ancor di più, il numero di morti: 196 in più rispetto a ieri, siamo a quota 827. Ha un bel dire, Borrelli, che solo il 2% ha meno di 50 anni e che quasi tutti avevano altre patologie. Il tasso di mortalità sta passando da un allarmante 2,5% a un ben più terrorizzante 6,6%. In terapia intensiva sono in 1.028, mentre i ricoverati in ospedale sono 5.838. Gli altri, fortunatamente, sono in isolamento domiciliare.

In tutto ciò si registra la richiesta accorata del presidente dell'Abi Patuelli, che dichiara: «Per aiutare le imprese in difficoltà e alleggerire le rate dei mutui ci siamo mossi prima che ce lo chiedessero, ora però se il governo vuole fare di più - con una moratoria generalizzata - occorrono garanzie pubbliche. Spero non si voglia scaricare la possibile crisi su di noi».