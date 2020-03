Tecnocap sbarca in India in joint venture con Oricon

Tecnocap, player globale dell’imballaggio metallico annuncia il suo ingresso in India e sigla la joint venture con il Gruppo Indiano produttore di imballaggi in metallo e plastica Oricon Enterprise. Secondo quanto previsto dall'accordo, le due società partner hanno costituito la Newco “Tecnocap Oriental Pvt.” con sede a Mumbai, controllata al 75% del capitale sociale dal Gruppo Tecnocap per l’acquisizione del business delle Capsule Twist, impiegate per il confezionamento nel settore alimentare del partner Indiano Oricon, che deterrà il restante 25% della società.

“Questa joint venture segna il nostro definitivo ingresso nel mercato Indiano e del Far East e rappresenta un capitolo importante della nostra strategia di crescita internazionale realizzata attraverso la diversificazione del business e l’espansione verso mercati ad alta crescita”, così commenta Michelangelo Morlicchio - CEO, azionista e fondatore di Tecnocap - che aggiunge: “oltre a cogliere le grandi opportunità di crescita del mercato, questa alleanza ci consente di sfruttare sinergie reciproche al fine di operare con successo grazie a prodotti, servizi e logistica di supporto di altissima qualità.”

Fondata in Italia nel 1993, Tecnocap è una multinazionale del Metal Packaging operativa nella produzione industriale di Chiusure Metalliche per contenitori in vetro e plastica e di Bombole Aerosol e Bottiglie in alluminio, con oltre il 75% del proprio volume d’affari realizzato all’estero tra Europa e Nord America. Il Gruppo conta di realizzare nell’anno in corso un fatturato consolidato di circa 180 Mil. Euro attraverso otto siti produttivi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ucraina e Stati Uniti), tre centri di ricerca e sviluppo e oltre 900 addetti. Previsto peraltro un significativo incremento della marginalità operativa quale effetto degli investimenti in corso e dell’avvio di numerosi progetti industriali per il recupero di efficienza produttiva.

Tecnocap, azienda certificata dal programma Elite - Borsa Italiana per i requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti dai principali investitori istituzionali, rappresenta una realtà produttiva assolutamente concentrata su Sostenibilità, Responsabilità Sociale e Trasformazione Digitale. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo Bilancio Integrato <IR> per l’anno 2018. La joint venture in India rientra nella strategia di crescita internazionale del Gruppo attraverso una consolidata politica di M&A. Il management aziendale sta inoltre valutando ulteriori opportunità in business innovativi e in aree di mercato emergenti.